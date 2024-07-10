وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن تدخلات فريق التدخل السريع خلال النصف الأول من العام الجاري

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أحمد جودة - القاهرة - استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن تدخلات فريق التدخل السريع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم التعامل مع 6000 حالة تقريبا في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري بنسبة إنجاز 100%.



وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوي وتدخلات بمؤسسات الرعاية ورصد التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية، وبورسعيد، والبحيرة قائمة التدخلات على الترتيب، كما أن شهر فبراير كان الأعلى فى نسب البلاغات.



وأشار التقرير إلى إنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم التدخل مع 1240 بلاغا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بعمل تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 172 حالة، إضافة إلى إيداع 84 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد 97 حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة.



وأوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بالمحليات فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.



ويتلقى الفريق البلاغات عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلي الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.