وزير الأوقاف يستقبل سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ عبد الباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة.

وهنأت السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيه وزيرًا للأوقاف.

وتم استعراض الفرص المتاحة وآفاق التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية في البرامج العلمية والدعوية وفي الخبرات المتاحة في المجال الوقفي وتعظيم الاستفادة من الأوقاف، وفي الانطلاق نحو ترسيخ قيم التعارف بين الحضارات وتفعيل المشتركات العامة بين كافة الحضارات والثقافات، وكيفية الوجود الفاعل والإيجابي للمسلمين في عالم السوشيال ميديا وعالم الذكاء الاصطناعي وغيرها من الميادين، تمهيدا لوجود مزيد من برامج عمل مشتركة وفعالة وناجحة تدعم التعاون والأخوة الكاملة بين مصر والإمارات في ظل القيادتين الحكمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد.