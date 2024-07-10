نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير معهد إعداد القادة: يجب تعزيز المهارات الرقمية لطلاب الجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم الثاني من البرنامج التدريبي "إستراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال" الذي ينظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "Entrepreneurship Leaders" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

يُعقد البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

تضمن البرنامج محاضرة حول التسويق الرقمي قدمتها الدكتورة رجاء مجدي، أستاذة بكلية الصيدلة بجامعة الأهرام الكندية، وتناولت المحاضرة عدة محاور رئيسية، شملت أهمية التسويق الإلكتروني ودوره في خدمة المؤسسات، والعوامل المؤثرة على التسويق الإلكتروني على المستويين الجزئي والكلي، وصناعة القرارات التسويقية المؤثرة باستخدام تقنيات الإنترنت، وتوظيف الموارد عبر الإنترنت لتحقيق النتائج الشخصية والتجارية والمؤسسية.

وناقشت المحاضرة أيضًا العوامل البيئية المؤثرة على استخدام الإنترنت كمنصة تسويقية، وسلوك المستهلك عبر الإنترنت، وإستراتيجيات التميز وبناء الصورة الذهنية القوية، بهدف تمكين المتدربين من فهم أهمية التسويق الإلكتروني وتأثيره على المؤسسات، وتحديد العوامل المؤثرة عليه، وتطوير مهارات صنع القرارات التسويقية الفعالة عبر الإنترنت، ودمج المعرفة التسويقية في التجارب الإلكترونية للشركات والمستهلكين، وتقييم الفرص والتحديات في التجارة الإلكترونية، وكتابة المحتوى وتحسين محركات البحث.

كما قدم الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، محاضرة حول تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري، مستعرضًا فوائد ومخاطر استخدام هذه الوسائل، وتناولت المحاضرة مفاهيم وطبيعة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الدكتور عاشور إلى فوائد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كما تطرق إلى مخاطر استخدام هذه الوسائل، كما أشار إلى جانب خطير آخر وهو استغلال الجماعات الإرهابية لوسائل التواصل الاجتماعي في جمع المعلومات وتجنيد الأعضاء وجمع الأموال والدعاية.

وختم المحاضرة بتقديم نصائح للتعامل مع الشائعات، مؤكدًا على أهمية تجنب ترويج المعلومات غير الموثوقة، وعدم الاستجابة بسهولة للأقوال المتداولة، والتحلي بالشفافية لمكافحة انتشار الشائعات.

وأوضح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للانشطة الطلابية ومدير معهد اعداد القادة

أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال في مجال ريادة الأعمال، مؤكدًا سعي المعهد لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

واختتم اليوم بحفل عشاء للطلاب المشاركين، سعيًا لتعزيز التقارب والتواصل بينهم في أجواء تسودها.

واختتم اليوم بحفل عشاء للطلاب المشاركين، سعيًا لتعزيز التقارب والتواصل بينهم في أجواء تسودها البهجة، كما ساهم الحفل في خلق جو من الألفة والتعاون بين المشاركين، وقد أشاد العديد من الطلاب معتبرين أنها فرصة قيمة للتواصل مع زملائهم.