محافظ قنا: انتظام سير امتحانات الثانوية العامة دون شكاوى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، سير العمل بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا، للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات بمدرستي السيدة زينب الثانوية بنات، والشهيد عبد المنعم رياض الثانوية للبنين.





رافق المحافظ الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ووفاء رشاد، مدير إدارة قنا التعليمية. ومن جانبه، أكد محافظ قنا، على حسن وانتظام سير الامتحانات دون شكاوى أو مشاكل بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة الامنية، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس.

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