مرَّ بسلام.. يوم هادئ على طلاب الثانوية العامة وأسرهم

حالة من الرضا سادت بين طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، عقب أدائهم امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية، الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية (رياضيات)، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.





وقال الطلاب إن امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية جاء متوسط المستوى، متضمنًا بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير وتركيز، لكنه في المجمل كان جيدًا، وذكر بعض الطلاب احتياجهم لوقت إضافي خلاف الوقت المخصص للإجابة.

أما طلاب شعبة الرياضيات، فأكدوا سهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، رغم وجود بعض الأسئلة غير المباشرة، كذلك أكد طلاب الشعبة الأدبية سهولة امتحان علم النفس والاجتماع، باستثناء بعض الأسئلة المخصصة للطالب المتميز.

بدورها، رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، آراء أولياء أمور الطلاب، الذين أجمعوا على سهولة امتحانات اليوم بمختلف الشعب، ليكون يومًا هادئًا على طلاب الثانوية العامة وأسرهم، وقالت ولية أمر: "علم النفس والاجتماع كان حلو الحمد لله، وذكرت أخرى امتحان الجيولوجيا في مستوى الطال المتوسط".

ووجهت الحزاوي مجموعة من النصائح لأولياء الأمور كالتالي:

يجب على أولياء الأمور ألّا يكونوا سببًا في توتر وخوف أبنائهم الزائد من الامتحانات بل يجب أن يكونوا محفزين لأبنائهم من خلال كلمات الدعم والتشجيع.

توفير بيئة مناسبة للمذاكرة بعيدة عن الضوضاء والمشتتات المختلفة.

توفير الغذاء الصحي والبعد عن الأكلات الدسمة وتوفير العصائر الطبيعية.

تجنبا لأي ظرف طارئ أو ازدحام في الطريق يجب الذهاب قبل اللجنة بوقت كاف منعًا للتوتر الذي قد يحدث إذا كان الذهاب متأخرًا.

بعد انتهاء الامتحان يجب الامتناع تمامًا عن مراجعة الإجابات، فلا يفيد البكاء على اللبن المسكوب بل يجب الذهاب سريعًا للمنزل حتى يستريح الطالب قبل مذاكرة المادة التالية.

وتنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يوليو المقبل.