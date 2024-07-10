حياة كريمة.. الكشف على 903 مواطنين في قافلة طبية بقرية المحروسة بقنا

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جدة - نرمين السيد - افلة طبية بقرية المحروسة بقنا
وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 903 مواطنين في 7 تخصصات طبية بواقع "175 حالة طب أطفال، 257 حالة أمراض باطنة، 76 جراحة، 40 حالة أمراض نساء وتوليد، 201 حالة أمراض جلدية، 94 حاله طب اسنان، 60 حالة تنظيم الأسرة".
فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 139 حالة، و18 حالة موجات صوتية، 9 حالات أشعة سينية، و20 حالة خلع أسنان، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 33 حالة، تحويل 10 حالات تتطلب تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.
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