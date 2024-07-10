أخبار مصرية

هيئة الدواء المصرية تستقبل الملحق التجاري بالسفارة الباكستانية لبحث سبل التعاون الدوائي

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 03:31 مساءً - استقبل د. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، ود. مريم رؤوف، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصدير وتشجيع الاستثمار، السيد/ أسد خان أفريدي، الملحق التجاري بالسفارة الباكستانية بجمهورية مصر العربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجال الدوائي كونه على رأس قائمة أولويات الجانب الباكستاني، كما تم شرح القواعد التنظيمية للأدوية والمستلزمات الطبية في مصر وفتح مجال التنسيق بين الجهات التنظيمية بين البلدين.

كما تم إجراء جولة بمعامل الهيئة، تم خلالها شرح الأجهزة المتقدمة التي تمتلكها الهيئة، وشرح قدرات المعامل الرقابية.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، تأكيدا على ريادتها الإقليمية والعالمية، ودعما للجهود الوطنية الرامية لدعم التصدير وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية بجمهورية مصر العربية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا