هيئة الدواء المصرية تستقبل الملحق التجاري بالسفارة الباكستانية لبحث سبل التعاون الدوائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 03:31 مساءً - استقبل د. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، ود. مريم رؤوف، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصدير وتشجيع الاستثمار، السيد/ أسد خان أفريدي، الملحق التجاري بالسفارة الباكستانية بجمهورية مصر العربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجال الدوائي كونه على رأس قائمة أولويات الجانب الباكستاني، كما تم شرح القواعد التنظيمية للأدوية والمستلزمات الطبية في مصر وفتح مجال التنسيق بين الجهات التنظيمية بين البلدين.

كما تم إجراء جولة بمعامل الهيئة، تم خلالها شرح الأجهزة المتقدمة التي تمتلكها الهيئة، وشرح قدرات المعامل الرقابية.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات الدولية، تأكيدا على ريادتها الإقليمية والعالمية، ودعما للجهود الوطنية الرامية لدعم التصدير وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية بجمهورية مصر العربية.