محافظ الدقهلية ونائبه في اول اجتماع رسمي لاعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 03:31 مساءً - -"أمانه المجلس التنفيذي": بالانابة عن اعضاء المجلس تتقدم بالتهنئه للمحافظ الجديد ونائبه وتعاهدهما علي بذل قصاري الجهد لرفعة شأن محافظة الدقهلية..

-اللواء"طارق مرزوق" : يوجه الشكر للقيادة السياسية علي الثقة الغالية ويشكر وزارة الداخلية علي الخبرات المكتسبة كأحد أهم أسباب ترشيحه لتولي هذه المسئولية الجسيمة..

-المحافظ: يوجه الشكر لمحافظ الدقهلية السابق علي جهوده التي تستحق كل تقدير خلال قيادته للمحافظة في الفترة الماضية..

-اللواء "مرزوق": محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة وتذخر برموزها الضاربة في جذور التاريخ وتمتلك كل المقومات التي تجعلها كمحافظة القاهرة.

-المحافظ : الدقهلية محافظة يستحق مواطنيها منا جميعا كل الجهود لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل الجاد مع مشكلاتهم تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية..

-اللواء"مرزوق": يستعرض خلال الاجتماع ملامح واساسيات منهج العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة والذي يستهدف في النهاية المواطن البسيط..

-المحافظ :تواجدي يومياً في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئة علي مدار 24 ساعة.

-اللواء"مرزوق": علي كل مسئول ان يدرك مهامه ومسئولياته تجاه الآخرين بتفانيه في العمل بالاخلاص والصدق لوجه الله اولا..

-محافظ الدقهلية: لاجذور ولا مجال لدي للوساطه والمحسوبية والتقييم وفق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية والنزاهه..

-اللواء" مرزوق": جميعنا يؤدي رسالة كل في مجاله وعلينا ان نكون خط الدفاع الاول لتعميق الانتماء لدي المواطن من خلال تقديم الخدمات وتحقيق المطالب وحل المشكلات..

-المحافظ: العمل الجاد للجهاز التنفيذي احد ادوات استنفار المواطنين وتماسكهم للمشاركة مع الدولة في تحقيق الامال والتطلعات وبناء المستقبل للاجيال القادمة..

-اللواء"مرزوق":علي رأس اولويات العمل ملفات النظافة والمرور والتصالح وازالة التعديات علي اراضي الدولة والارض الزراعية والاستثمار والمراكز التكنولوجية ورفع كفاءة شاملة لمدينة جمصه..

-"نائب محافظ الدقهلية": كل الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي الثقة الغالية وخالص شكري وامتناني لبيتي الاول "جامعة المنصورة"وخالص تهنئتي وترحيبي بالسيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية..

-"وكيل الوزارة السكرتير العام":الجهاز التنفيذي بالمحافظة لدية القدرة والكفاءة لانجاز المهام الملقاه علي عاتقه..

إلتقي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم باعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة في اول اجتماع رسمي للمجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء ايمن الشريف وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة والذي نظمته الادارة العامة للمجالس واللجان باشراف الاستاذ محسن طه امين المجلس التنفيذي..

وفي بداية الاجتماع ألقي أمين المجلس كلمة صغيرة بالانابة عن اعضاء المجلس التنفيذي تقدم خلالها بالتهنئه للسيد المحافظ والسيد النائب وتعاهدهما علي بذل قصاري الجهد لرفعة شأن محافظة الدقهلية من خلال جميع اعضاء المجلس في المرحلة المقبلة ..

وقد القي اللواء"طارق مرزوق محافظ الدقهلية كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة السياسية علي الثقة الغالية لتوليه مسئولية محافظة الدقهلية محافظا لها كما توجه بالشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وذلك علي فترة العمل التي اداها بوزارة الداخلية و علي الخبرات المكتسبة من جميع مهام العمل التي تولاها بالوزارة باعتبارها أحد أهم أسباب ترشيحه لتولي هذه المسئولية الجسيمة ليكون محافظا لمحافظة الدقهلية..

كما توجه "مرزوق "بالشكر والتقدير للسيد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية السابق علي جهوده المبذولة خلال الفترة الماضية التي تستحق كل تقدير خلال قيادته مسئولية المحافظة..

وقال اللواء "مرزوق" ان محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة وتذخر برموزها الضاربة في جذور التاريخ وتمتلك كل المقومات التي تجعلها كمحافظة القاهرة مشيرا ان مواطنيها يستحقون منا جميعا كل الجهود لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل الجاد مع مشكلاتهم تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية..

هذا وقد استعرض اللواء"مرزوق" خلال الاجتماع ملامح واساسيات منهج العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة والذي يستهدف في النهاية المواطن البسيط من خلال التفاعل الفوري مع مشكلاته وتحقيق مطالبه واحتياجاته مضيفا ان تواجدي يومياً في الشارع وسط المواطنين لحل مشاكلهم من خلال الجولات المفاجئة علي مدار 24 ساعة.

وأكد اللواء"مرزوق" ان علي كل مسئول ان يدرك مهامه ومسئولياته تجاه الآخرين بتفانيه في العمل بالاخلاص والصدق لوجه الله اولا والوقوف الي جانب المواطن البسيط قائلا: "هتجبر بخاطر المواطن ربنا هيجبر بخاطرك..مستطردا بس تجبر بخاطره بجد..لازم يكون جواك انسان".. واضاف "لواء"مرزوق" ان المسئول حين يؤدي عمله لوجه الله سيقابل من الله بخير لايتصوره عقل.

كما اكد "محافظ الدقهلية" علي انه لاجذور ولا مجال لدي للوساطه والمحسوبية واوضح ان التقييم لاي مسئول يكون وفق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية والنزاهه مشيرا ان هذا هو النجاح موضحا ان اي عمل في حد ذاته يعتبر رسالة فيها التحديات والصعوبات والقدرة علي مواجهة التحديات وتخطي الصعوبات هو النجاح الحقيقي قائلا "مطلوب منا جميعا ان يؤدي كل منا عمله بالامانه والصدق لتحقيق الامن والاستقرار لوطننا العزيز مصر واشار اللواء" مرزوق" اننا جميعا يؤدي رسالة كل في مجاله وعلينا ان نكون خط الدفاع الاول لتعميق الانتماء لدي المواطن من خلال تقديم الخدمات وتحقيق المطالب وحل مشكلاته، كما اشار ان العمل الجاد للجهاز التنفيذي احد ادوات استنفار المواطنين وتماسكهم للمشاركة مع الدولة في تحقيق الامال والتطلعات وبناء المستقبل للاجيال القادمة..

واوضح اللواء"مرزوق"ان علي رأس اولويات العمل ملفات النظافة والمرور والتصالح وازالة التعديات علي اراضي الدولة والارض الزراعية والاستثمار والمراكز التكنولوجية وتنفيذ اعمال رفع كفاءة شاملة لمدينة جمصه خلال اسبوعين علي الاكثر موكدا علي ضرورة ان تكون هناك نتائج سريعة ملموسة علي ارض الواقع يستشعرها المواطنين في تلك الملفات..

ومن جانبه وجه "نائب محافظ الدقهلية"الشكر والتقدير للقيادة السياسية علي الثقة الغالية ووجه الشكر والتقدير لجامعة المنصورة"باعتبارها بيته الاول،كما قدم خالص التهنئة للسيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مرحبا به باعتباره احد ابناء الدقهلية..

ومن جانبه اكد "وكيل الوزارة السكرتير العام" ان الجهاز التنفيذي بالمحافظة لدية القدرة والكفاءة لانجاز المهام الملقاه علي عاتقه والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الانجاز والعمل في جميع المجالات التي تستهدف تحقيق امال وتطلعات ابناء محافظة الدقهلية.

وفي نهاية الاجتماع دار حوار مفتوح مع اعضاء المجلس التنفيذي استمع خلاله "اللواء مرزوق" للاراء والمقترحات التي تستهدف دفع العمل التنفيذي في كافة القطاعات