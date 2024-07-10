وزير الخارجية: الرئيس السيسى وملك الأردن وجها بدفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 03:32 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطى، اليوم، الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وجها بالعمل على إعطاء الأولوية لمزيد من دفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال عبدالعاطي- في كلمته، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة الإدارية الجديدة- "نرحب بزيارة وزير الخارجية الأردني العزيزة والكريمة في بلده الثاني مصر، والتي تأتي في إطار التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين الشقيقين حول مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية، فضلا عن العلاقات المتميزة والخاصة بين البلدين".

وأضاف أنه ناقش مع نظيره الأردني العديد من القضايا المهمة؛ في مقدمتها العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار التشاور المشترك والعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة.

وأشار إلى أن المباحثات المثمرة والإيجابية تطرقت إلى دور العمالة المصرية في عملية البناء في المملكة، مقدما التهنئة للمملكة حكومة وقيادة وشعبا بمناسبة مرور 25 عاما على تولي الملك عبدالله الثاني قيادة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا التوفيق والازدهار والنجاح للأردن في الاستمرار في عملية التحديث الشاملة والبناء والتنمية التي تتم بتوجيهات من الملك عبدالله، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.