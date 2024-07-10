وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2023 / 2024، بنسبة نجاح 70.9%.





وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).

وفى نظام 5 سنوات حضر 21577 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.95 %؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام 5 سنوات حضر 52 طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح 98.07%؜، وفى نظام 3 سنوات - عام، حضر عدد 567287 طالبا، (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.47%؜، وفى نظام 3 سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر 11259 طالبًا (4 شهادات) بنسبة نجاح 81.44 %، وفى نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر 113886 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.03%، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات حضر 3015 طالبا (4 شهادات) بنسبة نجاح 84.74%؜، وفى نظام 3 سنوات إعداد مهني حضر 60110 طلاب (3 شهادات) بنسبة نجاح 37.84%.

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33%، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.09%؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة، ومن محافظة القليوبية طالبة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبة، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالبين وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 790652 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبا وطالبة.

ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، واستكمال العملية التعليمية والعام الدراسي مع الالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

كما أكد الوزير أن التعليم الفنى نجح بما تم بناؤه من قدرات في تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى بمعدل 12 ساعة يوميًا،

و6 قنوات للتعليم الفنى على قناة (YouTube) لشرح المقررات والمراجعات، كما تم إنشاء وتفعيل منتديات التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وتفعيل قنوات التعليم الفنى بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية.

وتابع الوزير أنه تم عقد الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية خلال الفترة من 25 مايو إلى 27 يونيو 2024، حيث تقدم للامتحانات 790625 طالبا وطالبة، وتم عقد الامتحانات في 2562 لجنة، وللعام الثالث على التوالى شارك 1800 من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم طلاب الدبلومات الفنية دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل والبالغ عددهم 114117 طالبا وطالبة.

كما بلغ إجمالي من سيقوم بتأدية امتحان الدور الثاني 197817، وبلغ إجمالي الراسبين 34790 طالبا وطالبة (منهم 31134 طالبا وطالبة باق للإعادة وعدد 3656 طالبا وطالبة غياب كلي ومحروم).