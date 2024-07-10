رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي الشركات المحلية وغرفة صناعة الأدوية سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 04:32 مساءً - استقبل د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا من ممثلي الشركات المحلية وغرفة صناعة الأدوية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركات والغرفة.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل دعم الشركات بما يضمن توافر المستحضرات الطبية لصالح المريض المصري، ومناقشة مقترحات دعم التصدير المختلفة ونفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير آليات التسجيل والرقابة وميكنتها بما يتوافق مع المستجدات العالمية.

كما تم التأكيد على ضرورة التزام الشركات باستمرارية الإنتاج ورفع مستوى كفاءة المنتجات للارتقاء بمستوى صناعة الدواء في مصر مما يحقق المنفعة للمريض المصري.

وأكد د. علي الغمراوي، على ضرورة الحفاظ على التوافق والتواصل الفعال بين الهيئة وغرفة صناعة الأدوية لضمان توفير احتياجات المريض المصري من دواء آمن وفعال.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية علي التعاون مع كافة الجهات لضمان توفير اجتياجات المواطن المصري من دواء آمن وفعال وإتاحته للجميع.