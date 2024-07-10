علا الشافعى تشيد بالدور المجتمعى للشركة المتحدة: "واقفة فى ضهر كل زميل"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 04:33 مساءً - أشادت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير "اليوم السابع" بدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللامحدود للحالات الإنسانية والمرضية للزملاء الصحفيين أو خارج الوسط الصحفي، معربة عن امتنانها الشديد لجميع المسؤولين في الشركة المتحدة، كاشفة عن أن هناك حالات لم يتم الإعلان عنها نزولا على رغبة الشركة في عدم الإفصاح عن هذه الحالات.

وقالت علا الشافعي في مداخلة لقناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إن «الشركة المتحدة» ترفع شعار الإنسانية دائمًا، وأن هذا النهج ليس بجديد على الشركة، مشيرة إلى أن الحالة التي أعلن عنها خالد البلشى نقيب الصحفيين، واحدة من ضمن العديد من الحالات، معلقة بالقول: "في اليوم السابع أى حالة لأى زميل سواء كانت مرضية أو وفاة، الشركة المتحدة بتكون في ضهر كل زميل.. فالزميل الراحل علام عبد الغفار توفى منذ فترة وقد تم تعيين زوجته في مكانه للحفاظ على مستقبل أسرته وعائلته".

وأوضحت رئيس تحرير اليوم السابع، أن هذا الدعم يعطي قدرًا من الامتنان والإحساس بالأمان لأى صحفي بأنه سيجد من يقف بجانبه ويسانده في أى ظرف أو محنة.

وكشفت علا الشافعي عن تفاصيل دعم ومساندة الشركة لإحدى الزميلات قائلة: " الشركة المتحدة لم تعلن عن ذلك، كنا نتحدث بشكل شخصي قبل إعلان نقيب الصحفيين.. وهناك من اتخذ قرار الدعم والمساندة بسرعة، ولم يتردد في تحويل المبلغ إلى الزميلة المريضة ليتم علاجها رغم أن هذا الأمر كان أثناء إجازة العيد ليتم الرد على رسالة نقيب الصحفيين خلال دقيقتين .. والحالة كانت صعبة وحرجة للغاية، لكن بكرم من ربنا ودعم الشركة المادي خرجت بالسلامة".

وتابعت: "هناك زملاء آخرين لديهم حالات مرضية حرجة جدا يتم التعامل معهم بكل صبر وطول بال مع توفير كل متطلباتهم، وأن هذا من أهم العناصر الفاعلة في بيئة العمل الآمنة، متابعة بالقول:" مطمئنة إن لو حصل أى ظرف طارئ أو صحي هتلاقي حد في ضهرك".

شددت على أن الشركة المتحدة لن تتوقف عن دعم مثل هذه الحالات في اى موقف وأيا كانت الظروف، منوهة بأن هذا الدعم ليس فقط للزملاء العاملين في الشركة المتحدة ولكن خارجها أيضا وهذا يمثل مبدأ إنساني.