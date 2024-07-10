وزير العدل يستقبل الدكتورة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 04:33 مساءً - استقبل اليوم الأربعاء عدنان فنجري وزير العدل الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، وحضر اللقاء كلاً من كرستينا البرتين الممثل الاقليمي بالمكتب و المستشار إيهاب المنباوي خبير العدالة الجنائية بالمكتب.

ورحب الوزير بالدكتورة غادة والي والوفد المرافق لها، مُشيداً بالتعاون المشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة.

ومن جانبها هنأت الدكتورة غادة والي وزير العدل بمناسبة توليه منصبه الوزاري متمنية لسيادته التوفيق، واستعرضت نشاط المكتب ودوره في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والفساد، فضلاً عن دور المكتب في مساعدة الدول في بناء القدرات ودعم المرأة وبرامج رفع الوعي العام ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبدت استعداد المكتب لتقديم التعاون لوزارة العدل.

ومن جانبه أشاد الوزير بالتعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مؤكداً استمرار هذا التعاون في المجالات ذات الصلة.