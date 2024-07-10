وزير الأوقاف يستقبل سفيرة الإمارات بالقاهرة ويستعرضان الفرص المتاحة وآفاق التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 04:33 مساءً - استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عبد الباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة.

وهنأت سعادة السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

واستعرض الاجتماع الفرص المتاحة وآفاق التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية في البرامج العلمية والدعوية وفي الخبرات المتاحة في المجال الوقفي وتعظيم الاستفادة من الأوقاف، وفي الانطلاق نحو ترسيخ قيم التعارف بين الحضارات وتفعيل المشتركات العامة بين كافة الحضارات والثقافات، وكيفية الوجود الفاعل والإيجابي للمسلمين في عالم السوشيال ميديا وعالم الذكاء الاصطناعي وغيرها من الميادين، تمهيدا لوجود مزيد من برامج عمل مشتركة وفعالة وناجحة تدعم التعاون والأخوة الكاملة بين مصر والإمارات في ظل القيادتين الحكمتين للرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظهما الله.