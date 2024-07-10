“الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية حول مبادئ الكتابة الصحفية باللغة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (مبادئ الكتابة الصحفية باللغة الإنجليزية).

ويتم تنفيذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 23 ساعة تدريب موزعة على 15 جلسة، بواقع ثلاث جلسات في اليوم، لخمسة أيام تدريبية بمركز التدريب في النقابة.

ويحاضر فيها المدرب/ خالد داوود مدير تحرير "الأهرام الويكلى" أستاذ غير متفرغ للصحافة بكلية الإعلام فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويمكن التقدم للدورة من خلال نموذج الاشتراك فى صفحة التسجيل بالدورات عبر الرابط التالى: https://training.ejs.org.eg/2024

للاستعلام تليفونيًا 01099221510.

ملحوظة: يشترط فى المتقدمين للدورة الإلمام باللغة الإنجليزية.