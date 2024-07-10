نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. فتح باب الترشح لانتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الترشّح لعضوية محلس إدارة صندوق التكافل، بدءًا من السبت المقبل، ولمدة ثلاث أيام متتالية.

وعلى من يرغب بالترشّح، التوجّه لمقر إدارة الصندوق بالدور الثاني، وذلك ابتداءً من يوم السبت 13 يوليو 2024م، ولمدة ثلاثة أيام، وإحضار الأوراق الآتية:

1- صورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2- دمغة بقيمة (100) جنيه من خزينة النقابة.

3- إيصال سداد بمبلغ (200) جنيه لصالح الصندوق قيمة الـ(CD) الخاص بأرقام تليفونات وإيميلات السادة أعضاء الجمعية العمومية، الذى سيحصل عليه العضو المرشح بعد إعلان الكشوف النهائية.

مع العلم بأنه يجب أن يكون مسددًا لجميع الالتزامات المفروضة.

• مواعيد الترشيح: أيام 13، 14، 15 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• التنازلات والطعون: يومي 16، 17 يوليو 2024م (من الساعة 10ص إلى 3 عصرًا).

• إعلان الكشوف النهائية: الخميس 18 يوليو 2024م.