نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزناتي: سفيرة دولة البحرين بالقاهرة نموذجًا ملهمًا لتمكين المرأة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن السفيرة فوزية عبدالله زينل سفيرة البحرين بالقاهرة، تمثل نموذجًا ملهمًا للمرأة العربية، وتقدم صورة مشرقة عنها، حيث ضربت المثل في مجال تمكين المرأة؛ حيث استطاعت أن تصل إلى رئاسة مجلس النواب البحريني عام 2018، ثم سفيرة لبلادها فى مصر ومندوبًا لها بجامعة الدول العربية.

وأوضح أثناء كلمته فى بداية اللقاء الذى نظمته لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين اليوم للسفيرة أن مسيرة السفيرة فوزية تستحق هذا التقدير وذلك الدور؛ حيث كانت قد بدأت حياتها المهنية في تلفزيون البحرين لفترة طويلة امتدت لـ 25 سنة تقلدت خلالها عدة مناصب، كانت أبرزها القائم بأعمال رئيس التليفزيون، ورئيس قسم البرامج، ومستشارة التخطيط الاستراتيجي، فأصبحت إعلامية مخضرمة، واشتهرت بعملها الدؤوب في المجال الإعلامي والأنشطة الاجتماعية أيضًا، وبقيت تسعى دائما لدخول البرلمان البحريني، حيث خاضت الانتخابات النيابية مرتين 2006، و2014، وفازت بها في المرة الأخيرة في عام 2018،، وتمكنت من اقتناص منصب رئيس المجلس، لتصبح أول امرأة في تاريخ المملكة تترأس هذا المنصب، وهي شعارها “كرامة المواطن حق والعمل من أجل الوطن”، وأن النوع الاجتماعي في العمل السياسي موضوع يجب أن نتجاوزه، لأننا نتحدث عن كفاءة وطموح وصدق وضمير وجرأة، وأن العمل الوطني واحد وعلى الجميع أن يتشارك فيه، فالعمل الحقيقي لا يقوم على غلبة قوة الصوت، بل على الحجة والإقناع.