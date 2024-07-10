نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات.. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (رابط مباشر للاستعلام) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. تصدرت هذه الجملة الأكثر بحثا الآن عبر محرك البحث "جوجل" من طلاب مدارس التعليم الفني، عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024.

وفي ذات السياق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، خلال ساعات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وقالت مصادر مسئولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه احتمالية إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية بالشعب المختلفه بالنظامي ثلاث سنوات وخمس سنوات، اليوم الأربعاء.

وأكدت المصادر، أنه تم الانتهاء من تجميع نتيجة الدبلومات الفنية، تمهيدا لاعتمادها من الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وشددت المصادر، أن تم الانتهاء من تحديد أسماء الاوائل بالثلاث شعب، وستكون على مكتب الوزير على مدار اليوم، وتابع أن نتيجة الدبلومات الفنية، تعد النتيجة الأولى التي يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الجديد.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنيه فور اعتمادها خلال ساعات، ولمعرفة نتيجه الدبلومات الفنيه عبر الرابط التالي

https://www.fany.website/p/2024.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR09SfXNljGeWFjVrUPhXucCgdKMLsfjm4I9zlk1Onr-GwZBII9e5P9rOzY_aem_GxaAetyt-3dQAlgn6TO__A&m=1