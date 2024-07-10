نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة البحرين بالقاهرة: العلاقة بين دولتنا ومصر متميّزة في شتّى المجالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سفيرة دولة البحرين بمصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، فوزية بنت عبدالله زينل، إن العلاقة بين مصر والبحرين متميّزة في شتّى المجالات، موضحةً أن هناك علاقات متميزة بين البلدين في الملف الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي نظّمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، حول العلاقات المصرية - البحرينية، ودور المرأة في الدبلوماسية العربية، بحضور نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي.

وأضافت سفيرة البحرين، أن مواقف المملكة ومصر على مر العصور مساندين وداعمين لبعضهم البعض، وهناك تنسيق دائم ومستمر في جميع المحافل الإقليمية والدولية بين البلدين.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للمرأة، فإن القوانين الموجودة في البلدين داعمة، ومؤيدة، ومساندة، وصديقة للمرأة، مشيرةً إلى أن ملك البحرين يؤمن بأن المرأة والرجل هما جناحي الطير الذي يعملان سويًا، حتى يمكن الصعود بالبلاد إلى أرقى المستويات.

ولفت إلى أن قوانين البحرين تمنح المرأة حقوقها السياسية، وتسمح لها بالترشح والانتخابات على المستوى البلدي ثم المستوى البرلماني، موضحةً أن البحرين أنشأت المجلس الأعلى للمرأة، وكان هو الذي يحتضن كل قضايا المرأة، وحقوقها، وواجباتها أينما كانت.

وتابعت: “انتقلنا من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم، وحاليًا لدينا نساء ناجحات في كافة المجالات وفي السُلطة التشريعية والتنفيذية، تعمل يدًا بيد مع الرجل”.

وشددت على ضرورة توثيق العلاقات مع مصر في شتّى المجالات، لكي نبرز هذه العلاقة المتميزة وتكون كنموذج يحتذى به على مستوى الوطن العربي، مضيفةً أن ما يربط البلدين شيء متميز، ابتداءً من القيادة السياسية، ورئاسة الحكومتين، والسُلطة التشريعية أيضًا، وعلى الإعلاميين في البلدين، إبراز هذه التميز خلال الفترة المقبلة.

وكرّمت نقابة الصحفيين سفيرة البحرين؛ لدورها في تعزيز مسيرة نجاحات المرأة العربية، كونها أول امرأة مُنتخبة تتولّى رئاسة البرلمان في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 2018 – 2022، وأول سفيرة للمملكة لدى مصر.