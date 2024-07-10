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خلال حملات مكبرة.. إزالة مخالفات بناء بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال حملات مكبرة.. إزالة مخالفات بناء بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود أحياء جنوب الجيزة والعمرانية في التعامل مع مخالفات البناء وإزالتها.

حيث قام حي جنوب الجيزة بإزالة مخالفات بناء بالعقار ٧ بشارع جعفر الفخراني بمنطقة القصبجي بحي جنوب الجيزة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

كما قام حي العمرانية بإزالة مخالفات بناء تضمنت استكمال غرف الخدمات بالعقار ٣٢٠ بشارع الهرم بالمخالفة للرسومات الهندسية الصادرة من الحي وقد تم الإزالة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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