نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس قطاع التدريب بالإنتاج الحربي يترأس مجلس إدارة المعهد الفني للصناعات المتطورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع الجهات التابعة للوزارة؛ قام المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب التابع للوزارة برئاسة مجلس إدارة المعهد الفني للصناعات المتطورة أحد الكيانات التعليمية التابعة وذلك للإطـــــلاع على مجريات العملية التعليمية والتدريبية بالمعهد، وقام بالمرور على مشروعات تخرج الطلاب للعام الدراسي (2023 / 2024) ورافقه خلال المرور السادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات ورؤساء الشُعب والأقسام، حيث يضم المعهد الفنى للصناعات المتطورة خمس شُعب: (الكهرباء والإلكترونيات، الميكانيكا، الميكاترونيكس، الحاسبات، الكيمياء) وتضم كل شعبة عدد من الأقسام الفنية الدقيقة، وقد أشاد رئيس قطاع التدريب بما قام بالإطلاع عليه من مشروعات تخرج طلاب المعهد والتي تعكس تميزهم وحرصهم على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي تجعلهم مؤهلين لخوض غمار سوق العمل فور تخرجهم، كما تم خلال إنعقاد المجلس مناقشة الاستعدادات للعام الدراسى (2024 / 2025) بالمعهد، وأكد رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي على أن القطاع يولى أهمية كبيرة لتوفير بيئة عمل مناسبة فى كافة منشآته التعليمية والتدريبية ويهتم بتدريب طلابه لخلق جيل متسلح بمختلف المهارات المؤهلة للانخراط في سوق العمل سواء المهارات الحياتية أو العملية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الإنتاج الحربي أنه في سياق متصل أوضح المهندس/ وليد فاروق حافظ مدير المعهد الفني للصناعات المتطورة أنه تم إنشاء صالة جيم بالمعهد تضم عدد (18) جهاز رياضي لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية تحت إشـراف المتخصصين بقطاع التدريب، والتي قام المهندس/ عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب بإفتتاحها، لافتًا إلى دور الرياضة فى تنمية روح العمل الجماعي والتخلص من الطاقات السلبية وزيادة التحصيل العلمي كما تساهم في زيادة التواصل بين المعلمين والطلاب.