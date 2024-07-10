لجنـة الشؤون العـربية والخـارجية بنقابة الصحفيين تكرم سفيرة البحرين في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت لجنـة الشؤون العـربية والخـارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء لقاءً مفتوحًا مع سعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ودار الحوار حول العلاقات المصرية البحرينية، والمرأة في الدبلوماسية العربية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، والكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

وأكد حسين الزناتي رئيس لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين أن معالي السفيرة فوزيه عبد الله سفيرة لمملكة البحرين بالقاهرة أنه تمثل نموذج ملهم وعظيم جدا للمرأة العربية بشكل كبير جدا وهي صاحب التجربة كل مره عربيه تتمنى إنه ا يعني تكون مثلها، وهي صاحبة مسيرة طويلة من العمل السياسي والاجتماعي والإعلامي.

وأوضح “الزناتي” أن السفيرة لها تجربة وصلت لـ25 سنة تولت خلالها عدة مناصب في العمل الإعلامي حيث تولت رئاسة التليفزيون البحريني ورئيسة البرامج ومستشارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في البحرين واشتهرت بعملها الدؤوب في المجال الاعلامي والأنشطة الاجتماعية.

ومن جانبها كشفت سفيرة البحرين فوزية بنت عبدالله إنه ا منذ عام 2006، وهي تسعي لدخول البرلمان البحريني لثلاثة مرات منذ عام 2006، ولم توفق في أول جولتين واستطاعت الفوز في المرة الثالثة من الجولة الأولي في الانتخابات البرلمانية.

وأشارت إلى أن طموحها ساعدها في أن تكون أول إمرأة تترشح لرئاسة المجلس وذلك بدعم زملائها، وأوضحت أنها كانت عضوة في فريق العمل المعني بدراسة وضع المرأة العربية التابع لمنظمة المرأة العربية في مصر وتم منح المرأة حقوقها السياسية في الترشح، مشاركة في الانتخابات البرلمانية.

كما تم إنشاء مجلس أعلي للمرأة يقتضي دخول سيدة البحرين الأولى في مرحلة التمكين إلي مرحلة التقدم ولدينا سيدات في السلطة التنفيذية والتشريعية في دولة البحرين خاضت الانتخابات.

وكشفت عن عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات المختلفة وعلي رأسهم المجال السياسي والاقتصادي فضلا عن اعتزازها بأن تكون سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل الروابط القوية والتاريخية التي تجمع بينهما.

وعلى هامش الندوة، كرمت نقابة الصحفيين السفيرة فوزية لدورها البارز في عمل مجال المرأة وتوليها منصب أول سفيرة في مصر.