نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر: أتمنى ترك كرسي المشيخة وفتح كتاب لتعليم القرآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو متداول ل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يعرب فيه عن أمنيته الوحيدة التي تراوده دائما أنه على استعداد لترك كرسي المشيخة وبفتح كتاب يجلس فيه على حصيرة لتعليم الأطفال القرآن الكريم، وأضاف أنه يتمنى من الله أن يحقق أمنيته قبل أن توفى.

جاء ذلك خلال كلمة الإمام الأكبر خلال جلسة علمية عقدت بمركز دراسات القرآن الكريم في جاكرتا بإندونسيا مساء يوم الثلاثاء.

الجدير بالذكر أن د. أحمد الطيب يقوم بجولته إلى جنوب شرق آسيا بدأت من يوم الأحد 7/7/2024 تشمل "آسيا، تايلاند، وماليزيا".