20 طالبة و6 طلاب..أوائل شهادة الدبلومات الفنية 2024

اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 70.9%.





وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب.

وأشار إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفًا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة، ومن محافظة القليوبية طالبة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبة، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالبين وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 790652 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبًا وطالبة.