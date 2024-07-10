وزير الأوقاف يبحث مع رئيس هيئة ضمان جودة التعليم عددا من الملفات المشتركة

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جدة - نرمين السيد - وزير الأوقاف مع رئيس هيئة ضمان جودة التعليم
وخلال اللقاء هنأ الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، الدكتور أسامة الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.
وناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وهيئة ضمان جودة التعليم، حيث بلغ عدد المساجد الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد من الأوقاف 460 مسجدًا، منها 438 مسجدًا حصلوا على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ) ، و22 مسجدًا حصلوا على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (ب).
حضر اللقاء كل من الدكتورة راجية علي محمود طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري، أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومدير اعتماد التعليم الأزهري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
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