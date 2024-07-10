محافظ أسيوط يطمئن على انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

تفقد الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم االأربعاء، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتأمين اللجان وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر حيث تفقد مقار لجنتي مدرستي الانتصار الرسمية للغات والشهيد الرائد محمد صلاح بحي غرب .. رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.





وأوضح محافظ أسيوط أنّ إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام بمحافظة أسيوط بلغ 28132 طالب وطالبة موزعين على 79 لجنة بالإضافة إلى لجنة مدرسة المتفوقين "stem" منهم 19056 طالب وطالبة علمي علوم، و1576 طالب وطالبة علمي رياضة، و7500 طالب وطالبة أدبي.

كما يبلغ عدد المنتدبين على لجان السير 6259 ملاحظ و1247 مقدر درجات، وعدد الاستراحات للمراقبين 23 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح أنه يجري اليوم امتحان الطلاب في مادتي علم النفس والجيولوجيا مشددًا على توفير جميع سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول وتطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات.

لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات كمديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.