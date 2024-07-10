وزيرة التنمية المحلية للمفتي: نتطلع لزيادة وعي المواطنين بمبادرات الدولة

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وخلال اللقاء حرص مفتي الجمهورية على تقديم التهنئة إلى الدكتورة منال عوض على ثقة القيادة السياسية في توليها المسؤولية كوزيرة للتنمية المحلية في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقها في خدمة الوطن والمواطنين.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص الشكر والتقدير لفضيلة مفتي الجمهورية على هذه اللافتة الطيبة، مشيدة بالدور المهم الذي تقوم به دار الإفتاء في حفظ استقرار المجتمع وتوعية أبناءه على النهج الديني الوسطي وتحقيق الريادة لمصر في مجال الإفتاء داخل مصر وخارجها.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تطلعها للتعاون مع دار الإفتاء المصرية في زيادة الوعي لدى المواطنين بالمحافظات بالملفات والمبادرات والمشروعات المهمة التي تنفذها الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين وتوفير حياة كريمة ولائقة لهم.

وأثنى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على مجالات عمل وزارة التنمية المحلية مع عدد من مؤسسات العمل المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ بعض البرامج المجتمعية لتوعية أبناء الشعب المصري بمجموعة من القيم الإنسانية والمجتمعية ورفع درجات الوعي بين المواطنين بالمحافظات وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري.