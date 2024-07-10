نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر أوائل الدبلومات الفنية 2024 (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، منذ قليل، بنسبة نجاح 70.9 %.

وفي ذات السياق، ننشر اسماء وصور أوائل الجمهورية بنتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اجمالي عدد أوائل الدبلومات الفنية 2024، بلغ ٢٦ طالب وطالبة.

وأشارت الوزارة، ألى خريطة توزيع الأوائل على مستوى الجمهورية وفقا للمحافظات، لافته إلى أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة (٧) طلاب منهم ٣ طالبات و٤ طلاب، ومن محافظة السويس عدد (١) طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد (١) طالبة، ومن محافظة البحيرة عدد (٢) طالبة، ومحافظة المنوفية عدد (١) طالبة، ومحافظة الوادى الجديد عدد (٢) طالبة، ومن محافظة الجيزة عدد (٢) طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد (٢) طالبة، ومن محافظة بورسعيد عدد (٢) طالبة، ومن محافظة دمياط عدد (٢) طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد (١) طالب، ومن محافظة الدقهلية عدد (١) طالبة، ومن محافظة أسيوط عدد (٢) طالب وطالبة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وكان قد اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠،٩%.

وأوضح الوزير ان أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).

وفى نظام ٥ سنوات حضر عدد (٢١٥٧٧) طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٩.٩٥ ٪؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٢ طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح ۹۸،۰۷ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات - عام- حضر عدد ٥٦٧٢٨٧ طالبا، (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٦٩،٤٧ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ١١٢٥٩ طالبًا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨١.٤٤ %، وفى نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ١١٣٨٨٦ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ۸۹.۰۳٪؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات حضر عدد ٣٠١٥ طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٤.٧٤٪؜، وفى نظام ٣ سنوات إعداد مهني حضر عدد ٦٠١١٠ طلاب (٣ شهادات) بنسبة نجاح ٣٧،٨٤ ٪؜.

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ٤٥ طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح ۹۳.۳۳٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ۹۷۳۸ طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح ۸۸.۰۹٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة ۷۰.۹%.

نتيجة التعليم الفني 2024

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ ٧٩٠٦٢٥ طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين (٧٨٦٩٦٩) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين (٥٥٨٠١٨) طالبا وطالبة.

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