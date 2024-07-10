الكلية الفنية العسكرية تستقبل نائب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الكلية الفنية العسكرية اللواء تشين جين ب أو نائب رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع الصينية (NUDT) والوفد المرافق له، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى فى كافة المجالات الهندسية.



وهدفت الزيارة إلى ترسيخ علاقات التعاون البناء بين الكلية الفنية العسكرية وعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بجمهورية الصين الشعبية فى مجالات نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية

وذلك إنطلاقًا من دور الكلية الفنية العسكرية الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر فى ظل التقدم التكنولوجى المذهل فى العالم.