محمد صابر: كثافات مرورية في القاهرة والمحافظات

قدم محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بــ الراديو 9090، محمد صابر، فقرة "ازاي توصل"، واستعرض فيها أبرز المعلومات عن النشرة المرورية وحركة السيارات والكثافات المرورية والطرق خلال الفترة المسائية.





وأوضح محمد صابر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «عشان الزحمة تعدي»، مع الإعلامي محمد نشات والإعلامية شيماء حافظ، المذاع على «الراديو 9090»، اليوم الأربعاء أن الإسكندرية، بها أحجام مرورية عند محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، ويفضل سلوك محور المحمودية، وكذلك أحجام متفرقة بطريق الجيش بمنطقة بئر مسعود وكذلك أحجام أعلى ستانلى وكثافات وأيضا أحجام بمحور قناة السويس المتجه لباب شرق.. حيث وجه اللواء محمد البنداري، مدير إدارة مرور الإسكندرية، بتكثيف كل الخدمات بمداخل ومخارج المدنية مع وضع خطة مرورية لتصفية أية كثافات متوقعة، مع توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وواصل صابر، أنه في محافظة الشرقية، للوصول إلى شارع السادات بعيدا عن كثافات يتم استخدام مخرج طريق هرية المتجه لمحور السادات ويفضل سلوك طريق الجيش.

ولفت إلى أن محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، بها أحجام مرورية منها شارع جيهان السادات المتجه لحى الجامعة ويفضل سلوك شارع أحمد ماهر، وفي الغربية هناك أحجام بشارع المديرية القادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة ويفضل سلوك محور طه الحكيم وسط انتشار الخدمات المرورية بمناطق المحافظة بإشراف اللواء وائل حمودة مدير مرور الغربية.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد بها بعض الكثافات المرورية، عند منطقة الاستثمار للقادم من شارع عبدالرحمن شكرى، ويفضل محمد على كما نشرت الخدمات المرورية بمناطق محافظة بورسعيد برئاسة العميد محمد عوض التل، مدير إدارة مرور بورسعيد لاستيعاب الحركة المرورية من المحافظات المجاورة.

وفى نطاق القليوبية أكد أنه تم انتشار جميع الخدمات المرورية بمداخل ومخارج المدنية برئاسة اللواء محمد البطوطى مدير مرور القليوبية لاسيعاب أكبر قدرة لحركة سيارات.

كما وجه اللواء محمد عبدالحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات المرورية لكل محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق الدائرية بتعمل بشكل جيد عدا أحجام أعلى بشتيل وباسوس المتجه للزراعى وأحجام أعلى كارفور المتجه لصقر قريش، وهناك أحجام بمحور 26 يوليو بمنطقة ناهيا المتجه لميدان لبنان ويفضل سلوك محور روض الفرج المتجه للقاهرة والجيزة.

وفي القاهرة والجيزة توجد كثافات أعلى كوبري 15 مايو وأعلى أكتوبر بالاتجاة القادم من الشرق ومتجه لوسط البلد، ويفضل استخدام باقى الكبارى الآخرى والمسطحات الآرضية ونفق الأزهر مع تكثيف الخدمات المرورية برئاسة اللواء وائل عبدالله وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة لتصفية أية أحجام خلال فترة الذورة المسائية.

وفي الجيزة يفضل استخدام محور الفريق كمال عامر لنقل الحركة المرورية للقادم من دائرى إلى بشتيل بدلا عن المحاور الداخلية بالجيزة، وهناك أحجام بالبحرالأعظم المتجه للمنيب ويفضل محور ترسا، وكذلك بعض الأحجام بكورنيش العجوزة المتجه لميدان الجيزة ويفضل شارع جامعة الدول العربية وكذلك يفضل مطلع أحمد عرابى للمتجه للدائرى بديلا عن محور صفط اللبن، كما تم الدفع بخدمات الانتشار السريع بإشراف اللواء أمجد أنور مدير مرور الجيزة لتصفية الكثافات خلال فترة الذورة المسائية.

ولفت صابر إلى أن جميع محاور مدنية سوهاج تعمل بشكل جيد وسط انتشار الخدمات المرورية بمداخل ومخارج المدينة بإشراف اللواء تامر الغرباوى مدير إدارة مرور سوهاج.

ونوه صابر، بأن في محافظة القاهرة، ستكون الكثافات المرورية في كوبري الفنجرى وحدائق القبة، وكذلك أحجام بكوبرى الحلمية والمطرية وطريق المحكمة والبديل هو المسطح الأرضي شارع ترعة الجبل وكوبرى الطاهرة، وكذلك أحجام متفرقة بصلاح سالم المتجه للمطار ويفضل محور الخليفة المأمون أو الاتوستراد وكثافات بشارع رمسيس المتجه للعباسية ويفضل نفق الأزهر، وهناك أحجام متفرقة بمطلع كوبرى التعمير المتجه للحرفيين.

ونوه صابر بأن القادم من مناطق القاهرة الجديدة والتجمع ومتجه لوسط البلد يسلك محور جيهان السادات، وهناك أحجام بالكورنيش منطقة السبتية المتجه لوسط البلد ويفضل شارع شبرا الآن وكذلك بمنطقة جاردن سيتى بالكورنيش متجه إلى مناطق المعادي وحلوان وأيضا وكذلك أحجام متفرقة بكورنيش المعادى وكذلك أحجام بمطلع كوبرى السيدة عائشة ويفضل استخدام كوبري الحضارات.

أما محور التسعين الجنوبى ومنطقة دوان تاون فهناك أحجام يفضل استخدام طه حسين وجمال عبد الناصر، كما أكد اللواء خالد عمارة، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بنشر الخدمات المرورية بكل محاور القاهرة وتعيين خدمات مرورية.