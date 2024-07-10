محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية مفاجئة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة

قاد عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة داخل مدينة المنيا، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بمتابعة الحالة العامة بالشوارع وموقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع لإحكام الرقابة وعودة الانضباط، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام .





وتفقد «كدواني» عددًا من المخابز البلدية وأكد أن المعيار الأساسي هو رضاء المواطن عن جودة رغيف الخبز المنتج، واستهل المحافظ جولته، بتفقد عدد من المخابز البلدية بأحياء المدينة، وذلك للوقوف على انتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم والتأكد من مواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للقرارات الصادرة في ذلك الصدد من وزارة التموين، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي هو رضاء المواطن عن جودة رغيف الخبز المنتج، و مؤكداً علي استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها من خلال أجهزة المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.

كما تابع المحافظ جولته بزيارة عدد من السلاسل التجارية المختلفة شملت أسواق ( راية ـ كازيون) للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية والالتزام بالأسعار المُقررة، ووضع الأسعار على كافة السلع بشكل واضح ومُعلن للمواطنين، موجهاً وكيل وزارة التموين بضرورة توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين واستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى ومُدن وأحياء المحافظة لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والسياحية، والتأكُد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

كما أكد "كدواني" على التصدي بكل قوة لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، مشدداً بضرورة التعاون والتنسيق التام بين كافة الاجهزة التنفيذية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، علاوة على رصد ومراجعة المخازن الكبيرة للسلع الغذائية، ومصادرة السلع التي تم تخزينها بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار والسيطرة على انفلات الأسعار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً استمرار متابعته الشخصية لهذا الملف.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة الحالة العامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ، ووجه رئيس المدينة باستمرار أعمال رفع الاشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المناطق، مشددًا على ضرورة إزالة أي حالة إشغالات وتعدي لتحقيق السيولة المرورية والحد من الزحام والتكدس، حفاظاً على حرم الطريق العام ومراعاةً للشكل الحضاري اللائق بالمدينة مؤكداً "أن الرصيف من حق المواطن".

وتابع المحافظ انتظام العمل بأقسام مستشفى الرمد موجهًا بحسن معاملة المرضى.

وفى إطار متابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الطبية ، كما تابع العمل بأقسام مستشفى الرمد شملت (عيادات الاستقبال - غرف الكشف - الصيدلية )، والتقى بعض المرضى للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وعلى الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، موجهًا بحسن معاملة المرضى، ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة، واستغلال الإمكانات المتاحة من أجهزة طبية حديثة وإمكانات طبية متقدمة وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى.

كما ألتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين للاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة بالقطاعات المختلفة ومعرفة مطالبهم وشكواهم، والتي تنوعت ما بين (عدم الالتزام بتعريفة الركوب المقررة للتاكسيات داخل المدينة ـ صرف معاش تكافل وكرامة ـ مستوى النظافة ببعض المناطق ـ التموين ـ ضعف مياه الشرب)، مكلفاً الجهات المعنية كل في نطاقه بدراسة تلك الشكاوى وإيجاد آليات وحلول لها لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم قائلاً "إن الجهاز التنفيذي في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته".

واختتم المحافظ جولته بتفقد مجمع المخابز المطور في المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، واطمئن على سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من الالتزام بالقوانين وتحقيق الانضباط، مؤكداً أهمية الاستفادة من كل المشروعات الإنتاجية، وبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، ومشدداً على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بتلك المشروعات ووضع حلول جذرية لها.

رافق المحافظ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، مسئولي التفتيش المالي والإداري ، مباحث التموين.