محافظ أسيوط يوجه بتطهير ترعة السنط ورفع القمامة والمخلفات خلال جولته بأبنوب

جدة - نرمين السيد - أجرى هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمركز أبنوب لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية، وذلك ضمن جولاته الميدانية، لمتابعة كل الخدمات المقدمة للمواطنين.





رافق محافظ أسيوط، الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وعلاء بدران، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ولاحظ محافظ أسيوط خلال الجولة، تراكم القمامة والمخلفات بترعة السنط بنطاق المركز ووجه رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط بالتنسيق مع رئيس المركز بسرعة رفع تراكمات القمامة والحشائش وتطهير الترعة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى لإحضار معدات التطهير والبدء في أعمال التطهير موجها بإحالة المسئول عن الترعة للتحقيق.

وأكد المحافظ، أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة، إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها، ومن ثم الحفاظ على منسوب المياه للأراضي، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حالياً مطالبًا بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجاري المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها، للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرة، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.