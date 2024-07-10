الفريق أسامة ربيع يهنئ محافظ السويس بثقة القيادة السياسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 06:35 مساءً - استقبل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس اليوم الأربعاء، الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمبنى الديوان العام،للتهنئة لتوليه منصب المحافظ .

قدم الفريق أسامة ربيع التهنئة إلى اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، لثقة القيادة السياسية في تعيينه محافظا للسويس، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح والتوفيق في أداء مسئولياته نحو استكمال الخطط التنموية بالمحافظة وتلبية تطلعات المواطنين.

وأكد أن هيئة قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتعزيز دورها التنموي والخدمي بمحافظات مدن القناة وهو ما تعبر عنه العديد من المشروعات القومية في المجالات المختلفة منها تطوير الممشى السياحي الجديد بالسويس وذلك جنبا إلى جنب مع استكمال المشروعات المرتبطة بتطوير المجرى الملاحي للقناة في نطاق المحافظة وأبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

من جانبه، أعرب اللواء طارق حامد الشاذلي عن تقديره للجهود التنموية التي تبذلها هيئة قناة السويس في إطار دورها المجتمعي والخدمي بمدن القناة، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون المشترك واستكمال خطط التنمية بالمحافظة وخدمة المواطنين على النحو الأمثل.

في ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس درع هيئة قناة السويس إلى اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوي السكرتيرالعام للمحافظة واحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة وقيادات هيئة قناة السويس.