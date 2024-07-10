لقاء أحمد الأولى بالدبلومات الفنية: أعمل الآن فى شركة تكنولوجيا وسألتحق بالجامعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 06:36 مساءً - قالت لقاء أحمد محمد مقابل، الحاصلة على المركز الأول بـ دبلوم المدارس الفنية، تكنولوجيا تطبيقية نظام الثلاث سنوات، بنسبة 97.5%، تخصص إدارة وتشغيل فنادق، إنها استقبلت خبر حصولها على المركز الأول بالصراخ والبقاء، لافتة إلى أنها كانت متوقعة بنسبة 50% وجودها بقائمة الأوائل، خاصة أنها حصلت على المركز الأول في "أولى وثانية".

وصرحت لقاء اثناء حديثها لـ" صوت الأمة" أنها تنوى دخول كلية في نفس المجال، وهى تعمل الآن في شركة في نفس المجال، معبرة عن شكرها لوالديها، وأخبرتهما بالنتيجة أثناء عملها.

في سياق متصل أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس طالبة واحدة، ومن محافظة القليوبية طالبة واحدة، ومن محافظة البحيرة طالبتين، ومحافظة المنوفية طالبة، ومحافظة الوادى الجديد طالبتين، ومن محافظة الجيزة طالبتين، ومن محافظة الشرقية طالبتين، ومن محافظة بورسعيد طالبتين، ومن محافظة دمياط طالبتين، ومن محافظة البحر الأحمر طالب واحد، ومن محافظة الدقهلية طالبة، ومن محافظة أسيوط طالب وطالبة.

واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وأوضح الوزير، أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ 20 طالبة و6 طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني).