«البترول»: نتواصل مع مسئولي الشركات العالمية في مصر لسداد أجزاء من مستحقاتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 06:36 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وفى مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للوزير السابق، المهندس طارق الملا، على اسهامه البارز فى هذا القطاع على مدار سنوات توليه المنصب، كما هنأ الوزير المُكلف بتوليه المسئولية، متمنيًا له التوفيق والسداد فى مهمته.