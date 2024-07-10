ضمن حياة كريمة.. علاج 2400 مريض بالقافلة الطبية في الشرقية (صور)

جدة - نرمين السيد - القافلة الطبية لحياة كريمة بالشرقية

نفذت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية البلاشون، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي استمرت لمدة يومان، وسط إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.





واشتملت القافلة على 11 عيادة بها 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، وجرى تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال، وذلك لخدمة أهالي القرية والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط. وأسفرت جهود القافلة خلال اليومين عن توقيع الكشف الطبي المجاني علي 2426 مريض من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلاً عن عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وكذلك ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها. وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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