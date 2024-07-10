رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023/2024

جدة - نرمين السيد - نتيجة الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، الذي يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلاله برقم الجلوس، بعد تحديد التخصص.





ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف النوعيات، الحصول على نتائجهم من خلال هذا الرابط: https://www.fany.website/p/2024.html?m=1 واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 70.9%. وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 بلغ عددهم 20 طالبة و6 طلاب. وأشار إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024 تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد 24 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الاعداد المهني). وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 790652 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبًا وطالبة.

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