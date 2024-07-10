وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الوادي الجديد تطورات الملفات التنموية والخدمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 07:37 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض عدداً من الملفات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع السادة المحافظين ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضى بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، علي المتابعة المستمرة مع السادة المحافظين ونوابهم للوقوف على تطورات الملفات التنموية وحل المشكلات التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة لهم، وتوفير احتياجاته الأساسية بالشكل اللائق، واستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات والبدء في تنفيذ بعض المشروعات التي تضمنتها القطاعات الاستراتيجية والتنمية المحلية للمحافظات، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة أمس الثلاثاء.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في جميع القطاعات وموعد الانتهاء منها لدخولها الخدمة أمام المواطنين ، بالإضافة إلى عرض جهود ورؤية محافظة الوادي الجديد للاستفادة من الميزات التنافسية التي تتميز بها المحافظة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والتصنيع وجذب الاستثمار والقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في المجال الاقتصادي لأبناء الوادي الجديد وتوفير فرص عمل لهم .

كما ناقشت الدكتورة منال عوض مع اللواء محمد الزملوط المشروعات المستهدفة في خطة المحافظة للعام المالي الجديد 2024/2025، والجداول الزمنية المحددة لذلك، مما يسهم في تحسين الخدمات المحلية المقدمة لأبناء الوادي الجديد وتعزيز التنمية الاقتصادية علي ارض المحافظة ، بالإضافة إلى المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها وفي مقدمتها المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلى دعم المبادرات الزراعية التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية والتوسع في الزراعات الاستراتيجية وغير التقليدية.

ومن جانبه عبر اللواء محمد الزملوط، عن امتنانه للقيادة السياسية على تجديد الثقة باستمراره محافظًا للوادي الجديد، متعهدَا بأن يسعى جاهدًا بكل جدية للاهتمام بالمواطنين والتواصل المستمر معهم وحل مشاكلهم على أرض الواقع، وتقديم الخدمات اللازمة له، بالإضافة إلى استكمال مسيرة العمل والتطوير في كل مدن وربوع المحافظة، واستكمال مشروعات البنية التحتية والتنموية، خاصة في مجال الطرق وتطوير المرافق، بجانب مشروعات الجذب السكاني وتعمير الصحراء وزراعتها.