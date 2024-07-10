وزير الخارجية: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ومشاورات مكثفة لوقف حرب غزة

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبدالعاطي توجه لنظيره اللبناني بالشكر على مبادرته بالاتصال والتهنئة.
الدعم المصري لاستقرار لبنان
كما أكد على ما توليه مصر من أولوية للملف اللبناني والدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصونه أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر.
اتصالات مصرية مع الأطراف لوقف العدوان على غزة
وأكد وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، للوقف الفوري للحرب في غزة ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النطاق.
وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزير بوحبيب أعرب عن تقدير بلاده للدعم المصري لاستقرار لبنان، ومواجهة التحديات التي يمر بها.
تنسيق وتشاور مستمر
وقد أكد الجانبان على تطلعهما لاستمرار التنسيق والتشاور لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.
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