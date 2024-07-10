مصر تدين استمرار الاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في غزة

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جدة - نرمين السيد - ضحايا الاحتلال الإسرائيلي
واعتبرت مصر قصف مدرسة العودة بخان يونس انتهاكا سافرًا جديدا لأحكام القانون الدولي الإنساني وجريمة تضاف إلى سجل حافل من انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، ودعت جمهورية مصر العربية، إلى موقف دولي موحد يوفر الحماية للشعب الفلسطيني.
واسُتشهد 29 فلسطينيا على الأقلّ، في قصف إسرائيلي لمدرسة جنوبي غزة، في رابع غارة جوية تطال مؤسسة تعليمية في القطاع الفلسطيني في غضون أربعة أيام.
ومساء الثلاثاء أفاد مصدر طبي في مستشفى الناصر بخان يونس لقناة القاهرة الإخبارية، بأن الغارة الجوية أوقعت 29 شهيدا، في حصيلة جديدة.
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