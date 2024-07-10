محافظ الشرقية: مصر لا تدخر جهدًا في دعم الفلسطينيين وتقديم المساعدات لهم

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جدة - نرمين السيد - محافظ الشرقية
أكد محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه المساعدات والوقوف مع الأشقاء في فلسطين ونصرة قضيتهم، والتي تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، وإلتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في ظل هذه الظروف الصعبة.
أدار الحافظ حوارًا مع المصابين وذويهم واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم واستفسر منهم عن مستوي الخدمة العلاجية المقدمة لهم مقدمين الشكر للقيادة المصرية على تسخير كافة الإمكانات الطبية والبشرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتلبية إحتياجاتهم بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.
شدد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في توفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى إلى بعد تحسن حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لوطنهم بسلام.
بينما أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيداً على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها استقبلت المستشفيات المركزية بـ (السعديين – أولاد صقر – الصالحية – الحميات – الصدر- ههيا – ديرب نجم) المصابين والحالات المرضية من الأشقاء الفلسطينيين وتم تقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية والعلاجية لهم.
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