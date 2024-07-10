بتكلفة 4 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بالزقازيق (صورة)

جدة - نرمين السيد - جولة محافظ الشرقية

توجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لمتابعه أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية المتفرعة من شارع فاروق والبالغ عددها 8 شوارع على مساحة 5 آلاف متر مسطح من إجمالي 15 ألف متر ضمن عملية تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقتي الحسينية وشارع فاروق وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.





واطمأن محافظ الشرقية على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وذلك بعد أن جرى الانتهاء من تركيب 3.5 ألف متر وجارٍ استكمال باقي الأعمال بالجانب الآخر من شارع فاروق، ليشدد المحافظ على رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة الإلتزام بأماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقًا للمواصفات الفنية المحددة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

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