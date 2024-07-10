البابا تواضروس يشهد احتفالية خدمة «الابن الشاطر» بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - احتفالية خدمة الابن الشاطر بالإسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الأربعاء، بمسرح المقر البابوي بالإسكندرية احتفالية تخريج مجموعة جديدة من خدمة "الابن الشاطر"، وهي الخدمة المركزية للتعافي من الإدمان بالاسكندرية، بحضور الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.





تضمنت الاحتفالية مجموعة من الكلمات منها كلمة القمص ثاؤفيلس لطفي مؤسس ومسؤول الخدمة عن دور واهمية الخدمة للحفاظ على كيان الأسرة والقس يوحنا مجدي مدبر عدد من مراكز الخدمة والذي عرض إحصائيات الخدمة في العام الماضي وعن رؤية الخدمة في الفترة المقبلة وبعدها قدم بعض المتعافين تجاربهم مع التغيير الذي جرى في حياتهم ودور خدمة الابن الشاطر فيه، وناقشهم وشجعهم قداسة البابا. ورحب نيافة الأنبا بافلي، مسؤول خدمة مكافحة الإدمان بالإسكندرية، بقداسة البابا شاكرًا حرصه الدائم على دعم وتشجيع هذه الخدمة. واختتم قداسة البابا بكلمة معبرًا عن سعادته بهذه الخدمة وعلّم قداسته الحضور3 عبارات: أنا حياتي غالية عند المسيح.

أنا عندي إيمان قوي في المسيح.

أنا عندي رجاء كبير في شخص المسيح.

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