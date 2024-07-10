محافظ الشرقية يطمئن على أعمال رصف وتوسعة الطريق الدائري (صور)

جدة - نرمين السيد - محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح بطول 2.6 كم مزدوج وبتكلفة إجمالية 51 مليون و980 ألف جنيه، والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك للربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق، ومنيا القمح وبنها للمساهمة في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة.





واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الردم وفرد السن والأسفلت الرابطة وإنشاء حوائط سانده من الدبش على جانبي مصرف منيا القمح بطول 1863 متر، وجاري إستكمال الأعمال بالطريق والمكون من حارتين بعرض 11 مترًا بكل اتجاه. كما جرى الانتهاء من تأسيس مسافة 760 متر من الطريق ووضع طبقات الأساس والسن تمهيدًا، لبدء أعمال الرصف وتهيئته أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُسهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين. وكلّف المحافظ رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بتذليل كل العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لإستكمال تنفيذ المشروع وإنهاؤه طبقًا للجدول الزمني المحدد وتحقيق الفائدة منه. أكد محافظ الشرقية أهمية تنفيذ مشروعات جديدة بقطاع الطرق والنقل لتحسين البنية التحتية وتنشيط حركة التجارة الداخلية بما ينعكس على تحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الدخل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لرفع ناتج التطهير من علي جانبي الترع والمصارف لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

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