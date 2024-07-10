بدر عبد العاطى يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اللبنانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 09:31 مساءً - تلقى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، وذلك لتهنئه على توليه منصبه الجديد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبدالعاطي توجه لنظيره اللبناني بالشكر على مبادرته بالاتصال والتهنئة، مؤكداً على ما توليه مصر من أولوية للملف اللبناني والدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصون سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر. وأكد السيد وزير الخارجية والهجرة أن مصر تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة للوقف الفوري للحرب في غزة ومنع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النطاق.

وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزير بوحبيب أعرب عن تقدير بلاده للدعم المصري لاستقرار لبنان ومواجهة التحديات التي يمر بها. وقد أكد الجانبان على تطلعهما لاستمرار التنسيق والتشاور لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.