غداً.. المقاولون العرب يجهز "بانر" لتكريم أحمد رفعت في مواجهة مودرن سبورت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 09:32 مساءً - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، في تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن النادي يجهز "بانر" لتكريم النجم الراحل أحمد رفعت فقيد الكرة المصرية، وذلك على هامش مباراة مودرن سبورت، والتي تقرر إقامتها غداً الخميس بالدوري.

وقررت رابطة الأندية إقامة مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت والتي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 30 من عمر مسابقة دوري NILe، في التاسعة مساء غداً الخميس.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، قد قررت إقامة تلك المباراة مساء اليوم الخميس، بعدما تم تأجيلها في وقت سابق نظراً لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والذي ودع عالمنا فجر السبت الماضي بعد تدهور حالته الصحية.

ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجر، السبت، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.