أول مفاجآت مهرجان العلمين 2024.. الشركة المتحدة تطلق قناة «U LIVE»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 09:32 مساءً - يبدو أن جمهور الفن والرياضة والثقافة على موعد مع العديد من المفاجآت التي تقدمها الشركة المتحدة خارج الصندوق، ومن أول هذه المفاجآت هي اطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "المتحدة لايف" U LIVE لمهرجان العلمين بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024."

وإنطلقت القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة " U LIVE " وتستمر القناة في العمل حتى انتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدنية.