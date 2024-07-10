تغطية حية على مدار الساعة لفعاليات مهرجان العلمين على قناة «U LIVE» بتردد 11785

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 09:32 مساءً - خصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التردد 11785 رأسي، ليكون هو تردد قناة "المتحدة U LIVE" وهي أحدث قنواتها التي تطلها بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024."

وإنطلقت القناة اليوم الأربعاء بعنوان قناة U LIVE على نايل سات وتستمر القناة في العمل حتي انتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدنية.