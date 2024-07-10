مباشرة من قلب الساحل الشمالي.. إطلاق قناة «U LIVE» لعرض فعاليات مهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 09:32 مساءً - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "المتحدة لايف U LIVE مباشرة من قلب الساحل الشمالي، وذلك بالتزامن مع بدء عدد من فاعليات الدورة الثانية لمهرجان "العالم علمين 2024."

هذا وتطلق القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة U LIVE وتستمر القناة في العمل حتى إنتهاء المهرجان في نهاية شهر أغسطس القادم.

وتقوم القناة بتقديم تغطية حية على مدار الساعة للفاعليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة لمهرجان العلمين، بجانب البث المباشر من أماكن مختلفة من مدينة العلمين، لتسليط الضوء الأماكن السياحية المختلفة في المدينة.