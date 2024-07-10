نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما خطة الحكومة لرفع كفاءة النظام التعليمي بمصر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهدف برنامج عمل الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف فى مجال التعليم؛ ويتمثل الهدف الاستراتيجي، نحو تعليم أفضل يُسهم في توفير وظائف المستقبل.



البرنامج الرئيس الأول: الارتقاء بالمنظومة التعليمية

يُعد التعليم الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات بما يؤكد ضرورة الارتقاء بصفة مستمرة، بالمنظومة التعليمية بأبعادها كافة لضمان تحقيق العائد المنشود من عملية التطوير لتلك - المنظومة المحورية، ويتم تحقيق ذلك من خلال أربعة برامج فرعية تشمل: رفع كفاءة النظام التعليمي، وتطوير المناهج الدراسية والارتقاء بمنظومة التعليم الفني، ورفع كفاءة أداء المعلمين.

عدد البرامج الفرعية: ٤ برامج

البرنامج الفرعي الأول: رفع كفاءة النظام التعليمي

يُعد الارتقاء بالمنظومة التعليمية سواء التعليم قبل الجامعي أو الجامعي ورفع كفاءة أداء المعلمين أحد المستهدفات المحورية خلال الفترة المستقبلية، وهو ما يستلزم اتخاذ عدد من المسارات كما يلي:

التعليم العام قبل الجامعي

- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (٢٠٢٤ - ٢٠٢٩)، والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يشمل: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات.

- الجودة والتميز في التعليم وفقًا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مع إعطاء أولوية لكل من ذوي الإعاقة والموهوبين والنابغين.

- إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الفصول لخفض كثافتها وخاصة في المدارس الحكومية.

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المنظومة التعليمية،

-وضع مستهدفات واضحة لرقمنة المنظومة التعليمية بما يُسهم في مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتصميم مبان مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.



-تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في البرامج التعليمية المقدمة للطلاب.

- العمل على تطوير القدرات الرقمية للطلاب للاستفادة من المحتوى الرقمي بما يتوافق مع سياسات.

-تحسين جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة.

-متابعة جهود التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والدولية على مستوى الجمهورية، بما يشمل التوسع في إقامة مدارس "المتفوقين" و"النيل" و"اليابانية مما يُسهم في توفير تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة وتحسين مستوى الخريجين.

- التوسع في تطبيق تجربة مدارس STEM باعتبارها إحدى التجارب الناجحة التي تُسهم في تعزيز الابتكار والإبداع في العملية التعليمية، من خلال التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

-العمل على تعظيم الاستفادة من شركاء مصر في التنمية والأطراف ذات الصلة للمساهمة في إنشاء المدارس وزيادة عدد الفصول وتطوير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

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